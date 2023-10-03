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В палате представителей опровергли сделку с Белым домом по Украине

Спикер палаты представителей опроверг слухи о сговоре с Байденом по Украине

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Manuel Balce Ceneta/AP

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг сообщение о заключении с американским президентом Джо Байденом закулисной договоренности, которая направлена на продолжение финансовой помощи Украине. Так политик прокомментировал заявление американского лидера, который 1 октября сказал, что заключил эту сделку с Маккарти, пишет ТАСС.

Байден говорил журналистам, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву. При этом на вопрос о том, как он сможет доверять Маккарти в случае достижения какой-либо новой сделки в будущем, Байден ответил: «Мы только что заключили ее по Украине. Так что увидим».

На это Маккарти пояснил, что не расценивает слова президента как намек на разработку какой-то тайной сделки между демократами и республиканцами.

Маккарти обратил внимание, что всегда выступал за предоставление Киеву оружия. Но он считает, что сейчас для США важно решить вопрос со своей южной границей. Она имеет приоритетное значение, если сравнивать с продолжением помощи Украине, уточнил Маккарти.

До этого член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Мэтт Гетц подал прошение об отставке Кевина Маккарти. Свой порыв он объяснил тем, что парламенту страны необходимо новое и заслуживающее доверия руководство.

Ранее Байден утвердил временный бюджет США, в котором не оказалось пункта о предоставлении помощи Украине.

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