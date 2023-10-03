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Дерипаска напомнил про фашистское прошлое деда канадского вице-премьера

Дерипаска вспомнил фашистское прошлое деда канадского вице-премьера Фриланд

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале напомнил о фашистском прошлом деда вице-премьера Канады Христи Фриланд.

«Достаточно посмотреть на историю действующего вице-премьера Канады Христи Фриланд. Ее дедушка — Михайло Хомяк — был главным редактором украиноязычной коллаборационировавшей с фашистами газеты «Краковские вести», отнятой у польских хозяев после нацистского вторжения», — написал Дерипаска.

Он добавил, что Фриланд не раз оправдывала деда, называя его своим личным вдохновителем и борцом за независимость Украины.

Дерипаска опубликовал свой пост после того, как в парламенте Канады приветствовали экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Его во время своего выступления в канадском парламенте также поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Посол РФ в Канаде Олег Степанов направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте престарелого ветерана дивизии СС «Галичина».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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