Министр обороны Эстонии посетил Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с рабочим визитом в Киевскую область. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что министр побывал на Гостомельском шоссе, где продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Также Певкур посмотрел на работы по строительству многоквартирных домов в жилом комплексе «Ирпенские Липки».

Это второй визит главы минобороны Эстонию в Киевскую область. В прошлый раз он приезжал туда в июне 2022 года.

В ходе нового визита Певкур встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

28 сентября стало известно, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с рабочим визитом. В составе французской делегации его сопровождали около 20 представителей предприятий оборонной промышленности.

В этот же день с официальным визитом в украинскую столицу приехал недавно назначенный министр обороны Великобритании Грант Шэппс и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.