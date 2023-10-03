Американский ветеран назвал чествование эсэсовца в Канаде «дипломатическим бардаком»

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что чествование украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте является «дипломатическим бардаком» и вызовом премьер-министру страны Джастину Трюдо. Об этом Кон рассказал в интервью РИА Новости.

По словам ветерана, приглашение престарелого нациста в парламент Канады стало, безусловно, проявлением «дипломатического бардака». Кроме того, считает Кон, спикер канадского парламента Энтони Рота, должно быть, этим хотел поставить премьера Трюдо в неловкое положение.

Ветеран предположил, что если депутаты, которые встречали эсэсовца Хунку овациями, знали о его нацистском прошлом, то это является проявлением антисемитских настроений и ставит правительство Трюдо в весьма затруднительное положение.

Ранее сообщалось, что антифашисты Израиля обвинили Канаду в укрывательстве нацистских преступников.

До этого спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покинул свой пост 27 сентября.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».