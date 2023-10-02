Спикер парламента Канады знал, что чествует именно нациста. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, спикер канадской палаты общин Энтони Рота знал, что чествует именно нациста.

«Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала — человек известный», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД РФ, также премьер-министр Канады Джастин Трюдо смотрится жалко в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте.

Накануне Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

27 сентября в Кремле оценили отставку спикера палаты общин Канады после выступления нациста.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.