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ЕС может до конца года согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи на 2024 год

Боррель: ЕС до конца года согласует выделение Киеву €5 млрд военной помощи

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Jean-Francois Badias/AP

Евросоюз может до конца текущего года согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи на 2024 год. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, он предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере этой суммы на следующий год.

«Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — сказал дипломат.

Накануне Боррель заявил, что ЕС намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину и повышать ее независимо от происходящих событий в США.

Ранее президент США Джо Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится.

До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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