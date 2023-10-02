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В Эстонии сочли правомерной отмену образования на русском

Глава МИД Эстонии Цахкна отверг претензии ООН за отказ от обучения на русском

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Global Look Press

Власти Эстонии не нарушают никакие международные нормы, отказываясь от образования на языках нацменьшинств, в том числе на русском, считает глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает ТАСС. Так он отреагировал на выводы экспертов ООН о том, что данные шаги противоречат международным документам по правам человека.

«Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии», — пояснил Цахкна.

Он добавил, что представители нацменьшинств по-прежнему имеют возможности для сохранения родного языка. Цахкна подчеркнул, что власти Эстонии реформируют образовательную систему в интересах всех детей, проживающих в государстве.

«Оно [решение властей] обеспечивает равные возможности для получения качественного образования», — заключил министр.

Ранее в Эстонии назвали отказ от русскоязычного образования вопросом безопасности.

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