В Эстонии сочли правомерной отмену образования на русском

Власти Эстонии не нарушают никакие международные нормы, отказываясь от образования на языках нацменьшинств, в том числе на русском, считает глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает ТАСС. Так он отреагировал на выводы экспертов ООН о том, что данные шаги противоречат международным документам по правам человека.

«Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии», — пояснил Цахкна.

Он добавил, что представители нацменьшинств по-прежнему имеют возможности для сохранения родного языка. Цахкна подчеркнул, что власти Эстонии реформируют образовательную систему в интересах всех детей, проживающих в государстве.

«Оно [решение властей] обеспечивает равные возможности для получения качественного образования», — заключил министр.

Ранее в Эстонии назвали отказ от русскоязычного образования вопросом безопасности.