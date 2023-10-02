В Госдуме оценили слова Бербок о расширении Евросоюза «до Луганска»

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о планах расширить границы Евросоюза «до Луганска» звучат странно. Так прокомментировала заявление немецкого дипломата в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, в ЕС «что-то происходит странное»: одни политики считают, что Украина вступит в ЕС «уже сейчас», другие — что только в 2030-м. Журова сравнила такие разные заявления с информационными вбросами. По ее мнению, в ЕС нет единения по вопросу членства Украины в сообществе.

«Обращать сейчас на это внимание нет смысла, потому что разные политики, разные течения, разные интересы, разные причины», — отметила депутат.

На неформальной встрече глав министерств иностранных дел стран Евросоюза Анналена Бербок заявила, что в будущем Украина станет частью Евросоюза и сообщество расширится «от Лиссабона до Луганска».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, предположила, что министр Бербок таким образом предложила вступить в ЕС России, субъектом которой является Луганская народная республика с октября 2022 года, или же она «забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».

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