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В администрации Алиева заявили, что процесс разоружения в Карабахе завершается

Администрация главы Азербайджана: процесс разоружения в Карабахе завершается

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РИА Новости

Процесс разоружения в Нагорном Карабахе завершается. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, размещенном на сайте государственного информагентства АзерТАдж.

«Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымается все оружие», — уточнили в сообщении.

В заявлении администрации президента отметили, что контакты с представителями армянских жителей по реализации реинтеграции продолжат.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе, целью которой назвали пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве миротворцев РФ между сторонами удалось достигнуть договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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