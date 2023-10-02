Украина стала главным импортером военной техники из Германии

Вооруженные силы Украины стали основным получателем оружия из Германии в 2023 году. На них пришлось €3,3 млрд из €8,76 млрд общей стоимости разрешенного военного экспорта за первые девять месяцев текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Отмечается, что за тот же период 2022-го немецкие власти одобрили поставки на сумму €775 млн евро, то есть за год сумма экспорта выросла в четыре раза. Всего же с начала спецоперации России на Украине Германия оказала ВСУ военную помощь на €5,2 млрд.

Тем временем в Германии продолжается обсуждение возможных поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия Taurus. Как сообщали СМИ, немецкое правительство в целом одобрило такой шаг, но канцлер Олаф Шольц приостановил его реализацию, опасаясь, что для обслуживания ракет придется вместе с ними отправить и специалистов из Германии, еще сильнее втягивая в страну в конфликт и портя отношения с Россией.

Ранее в Германии осудили конфискацию машин, зарегистрированных в РФ.