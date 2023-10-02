В Киеве отреагировали на шутку Маска о просящем денег Зеленском

Верховная рада Украины обвинила американского предпринимателя Илона Маска в пророссийской пропаганде из-за мема с просящим денег президентом Украины Владимиром Зеленским. Пост опубликован в аккаунте украинского парламента в соцсети X (бывший Twitter).
На странице Рады в X появился мем «парень с венами», на котором лицо молодого человека заменили на лицо Маска.
«Когда уже пять минут не занимаешься пророссийской пропагандой», — говорится в сообщении Рады.
До этого Маск опубликовал в своем аккаунте в X тот же мем, изображающий Зеленского.
«Когда уже пять минут не просишь помощи в размере миллиарда долларов», — гласила подпись.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук также отреагировал на пост Маска.
«Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по уши в дерьме», — написал Стефанчук.
Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».