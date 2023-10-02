Политолог заявил о страхе США вводить санкции против Казахстана

США и страны Евросоюза пока «боятся» вводить прямые санкции против Казахстана, считает ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Виктор Мизин. Пока главы этих государств пытаются навязать президенту Касым-Жомарту Токаеву всевозможное партнерское сотрудничество, отметил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Они предпочитают такие мягкие меры, то есть как-то умасливать их, говоря, зачем вам это надо, давайте мы лучше увеличим такие-то вложения», – сказал Мизин.

По его словам, именно этим объясняется поездка в Казахстан канцлера ФРГ Олафа Шольца. Именно эту страну выбрали для «умасливания» по причине того, что с Китаем и КНДР сделать ничего нельзя, считает политолог.

При этом в США стремятся оказать максимально сильное негативное воздействие на экономику России, по этой причине Казахстан уговаривают поддержать рестрикции, отметил Мизин. «Это одна из приоритетных задач, чтобы санкции не были, как они говорят, дырявыми», – пояснил он.

Позицию самого Токаева политолог назвал «очень сложной», пояснив, что политик не хочет портить отношения с Россией, но стремится «соблюдать какой-то баланс».

Напомним, на прошлой неделе по итогам переговоров с Шольцем Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать введенные против России санкции. На следующий день он сделал новое заявление, подчеркнув, что Казахстан – это не «анти-Россия», и нацелен на всестороннее сотрудничество с РФ. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Грузавтотрансе» заявили, что грузоперевозчики по-прежнему завозят некоторые товары в Россию из Казахстана.