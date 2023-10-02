Западную политическую элиту ожидают отставки и скандалы, как это случилось со спикером Палаты общин Канады Энтони Ротой за организацию оваций боевику дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»). Об этом сказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас возглавляет движение «Другая Украина». Он предостерег западную элиту, которая заигрывает с нацистами, написало ТАСС.

В своей статье «Западная политическая элита последует за спикером канадской Палаты общин» на платформе «Смотрим» Медведчук написал, что элитам, которые поддержали президента Украины Владимира Зеленского, придется не только устраивать овации нацистам, но и в ближайшем времени им подчиняться.

Он подчеркнул, что память о Второй мировой войне и традиции канадского общества заставили спикера Палаты общин после скандала в парламенте уйти в отставку.

Виктор Медведчук отметил, что появление в канадском парламенте нациста Ярослава Хунки (Гуньки) было неслучайным, потому что он действительно стал кумиром для массы украинских нацистов. Также политик напомнил, как Зеленский начал свою президентскую карьеру с того, что пытался заискивать перед нацистами.

«А теперь заискивать перед нацистами предлагается западной элите. И, как видим, многих из них это устроило, а некоторые из них являются их прямыми потомками. Но <...>, как показывает история, заигрывать с нацистами легче всего, только заканчивается это плохо», — подчеркнул Медведчук.

По словам главы «Другой Украины», наступают иные времена в мировой политике, а «бесхребетным приспособленцам там уже нечего делать». Их будет презирать и сметать собственный народ, а с другой стороны будут уничтожать нацисты. И для большинства провластных западных политиков нет выхода, уверен Медведчук. Поэтому Запад скоро сотрясут политические скандалы и отставки, полагает он.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Киев, проводя реформы по требованию Вашингтона и Брюсселя, демонтирует собственную государственность.