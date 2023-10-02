Лавров проведет встречи с руководителями Абхазии и Южной Осетии в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи двусторонние и совместную трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым, а также с главами МИД этих республик — Иналом Ардзинбой и Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Как отмечается, стороны обсудят многие актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной проблематики.

Особое внимание будет уделено теме координации «на площадке» женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, РФ и США) при сопредседательстве Европейского союза, Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, Лавров, Ардзинб и Джиоев подпишут планы консультаций между МИД трех стран на 2024-2025 годы.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявлял, что участие республики в Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии возможно, однако необходимо идти по пути установления отношений с Минском.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил главу Абхазии с Днем независимости.