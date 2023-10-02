В Нидерландах назвали цели встречи глав МИД ЕС на Украине

Министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза впервые соберутся на неформальную встречу в Киеве по приглашению главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, заявила руководитель МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что в рамках мероприятия стороны покажут свою неизменную поддержку Киева на фоне продолжения российской военной спецоперации.

«Мы обсудим, как ЕС может еще больше усилить давление на Россию, и все возможные способы поддержки Украины — сейчас и в будущем», — написала Брюинс Слот.

Она добавила, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов для Нидерландов. Брюинс Слот подчеркнула, что королевство продолжит помогать Киеву, пока «не восторжествует справедливость».

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.

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