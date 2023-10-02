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Боррель сообщил, что проведет в Киеве заседание глав МИД стран ЕС

Боррель заявил, что проведет 2 октября в Киеве заседание глав МИД стран ЕС

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что проведет 2 октября в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза.

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины — в ЕС», — написал он.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, и европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.

Он отметил, что сотрудники миссии Евросоюза в Киеве должны сделать все, «чтобы заставить украинское общество работать для этого». Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет в скором времени, но в Брюсселе все равно хотят, чтобы это случилось как можно раньше.

До этого Боррель сообщил, что с прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве поддержки.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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