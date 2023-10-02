Депутат Госдумы призвал увеличить налоги ради бюджета РФ

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ, сообщает URA.RU.

По его мнению, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.

«Мы такие предложения готовим и планируем представить в осеннюю сессию», — сказал он.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний.

Как пояснили авторы инициативы — первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым бизнесом.

По мнению законодателей, принятие законопроекта позволит мобилизовать в бюджет более 200 млрд рублей дополнительных доходов, которые можно направить на решение социальных проблем.

Однако эксперты считают, что нефтегазовый сектор и так максимально обложен налогами. К тому же из-за падения цен на нефть в этом году прибыли компаний значительно ниже прошлогодних.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.