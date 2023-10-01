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Глава МИД Франции приедет в Армению

Глава МИД Франции на днях нанесет визит в Армению

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Global Look Press

Глава МИД Франции Катрин Колонна посетит Армению 3 октября, сообщает французский телеканал BFMTV.

Она также заявила о планах Парижа открыть французское консульство в Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что встреча главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Молдавии планируется 1 июня.

В пресс-службе МИД Армении также заявили, что вопрос о подписании мирного договора не включен в повестку дня встречи с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии и председателя Европейского совета 1 июня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что серьезных препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном почти не осталось. Он сказал, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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