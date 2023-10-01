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В ДНР рассказали о риске начала третьей мировой войны

Советник Пушилина: поставки Taurus на Украину могут спровоцировать мировую войну

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину с целью нанесения ударов по российской территории могут привести к началу третьей мировой войны. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Как сказал представитель региона, бундестагу не терпится ввергнуть европейские страны в тотальный конфликт с РФ. При этом он подчеркнул, что таким образом Германия рискует «открыть новый фронт» и развязать очередную мировую войну.

«Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним», — указал Ян Гагин, комментируя недавнее высказывание главы комитета парламента ФРГ по обороне Мари Агнес Штрак-Циммерман.

30 сентября немецкий законодатель заявила о необходимости срочно снабдить украинскую армию ракетами Taurus.

По ее словам, данные снаряды нужны для нанесения ударов по российским землям и военным объектам. Как сказала Штрак-Циммерман, международное право разрешает Киеву организовывать подобные атаки.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем Германии грозит начало поставок дальнобойных ракет в зону украинского конфликта.

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