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Экс-президент Карабаха объявлен в международный розыск

Азербайджан объявил в международный розыск экс-президента Карабаха Арутюняна

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armenpress.am

Бывший президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян был объявлен Азербайджаном в международный розыск, передает «Интерфакс».

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил журналистам, что в список разыскиваемых Баку граждан из Карабаха включено более 300 человек. Они, как утверждает азербайджанская сторона, совершили преступления в Карабахе, и Баку собрал доказательства, связанные с этими преступлениями.

По его данным, всего было возбуждено 300 таких уголовных дел, и более 300 человек объявлены в международный розыск.

Алиев призвал находящихся в международном розыске граждан сдаться добровольно и добавил, что уже задержаны четверо разыскиваемых.

Ранее власти Азербайджана задержали, а затем арестовали бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента НКР Давида Бабаяна.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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