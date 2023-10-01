Суд в Гааге выдвинул новые обвинения против лидера Сербской радикальной партии

Лидер Сербской радикальной партии (СРП), бывший вице-премьер страны Воислав Шешель заявил, что Международный уголовный суд (МУС), который находится в Гааге, выдвинул новые обвинения против него и его соратников. Об этом он сообщил РИА Новости.

Как заявили в партии, посольство Сербии в Нидерландах получило документ от Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) об утверждении обвинительного акта за неуважение к суду в отношении Шешеля и его соратников Миляна Дамьяновича, Лиляны Михайлович, Огнена Михайловича и Миролюба Игнятовича.

«С радостью бы опять предстал пред их судом и снова опроверг все обвинения. Но у меня есть условие – чтобы процесс проводили не в Гааге», — сказал агентству политик.

По его словам, ранее из МОМУТ доставили список из 56 его книг, тираж которых требовали изъять и уничтожить, но сербские власти не стали изымать тиражи. Лидер СРП считает, что МУС для продолжения давления на Сербию будет жаловаться Совету Безопасности ООН.

Шешель подчеркнул, что его три раза судили в МУС за неуважение к суду и приговорили к почти пяти годам заключения за публикацию в его книгах «информации по делу и данные ложных свидетелей обвинения». Он добавил, что продолжит публиковать свои книги.

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