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В конгрессе заявили, что США «защищают только Украину»

Конгрессвумен Грин: США защищают только Украину, а не своих налогоплательщиков

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J. Scott Applewhite/AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в своем Twitter, что США «защищают только Украину, а не своих налогоплательщиков».

«Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты», — написала она.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение американским министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление какой-либо техники напрямую из запасов оборонного ведомства.

29 сентября члены палаты представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на следующий год.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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