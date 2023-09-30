Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в своем Twitter, что США «защищают только Украину, а не своих налогоплательщиков».

«Единственная страна, о защите которой они беспокоятся это Украина, а не Америка, которая платит их зарплаты», — написала она.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение американским министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление какой-либо техники напрямую из запасов оборонного ведомства.

29 сентября члены палаты представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепартамента на следующий год.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.