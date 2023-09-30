Стало известно о передвижениях задержанного главы русской общины Карабаха Бордова

Глава представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов заявил, что с главой русской общины Нагорного Карабаха Александром Бордовым все в порядке, он недавно въехал в Армению. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Уточняется, что Фефилов лично беседовал с Бордовым по телефону, который сообщил, что его действительно увели азербайджанские пограничники для общения. После беседы ему вернули паспорт и он продолжил путь.

До этого Telegram-канал Alpha News сообщал, что главу русской общины Нагорного Карабаха Александра Бордова задержали при пресечении моста Акари в Лачинском коридоре. Отмечалось, что Бордов внес весомый вклад в укрепление русской общины в Нагорном Карабахе.

29 сентября стало известно, что служба госбезопасности Азербайджана задержала бывшего заместителя командующего армией Республики Нагорный Карабах Давида Манукяна.

До этого власти Азербайджана арестовали советника президента Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.