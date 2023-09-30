В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

Власти Армении обсуждают вопрос отключения российских телеканалов. Об этом депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила в интервью изданию factor.am.

По ее словам, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении.

Депутат указала, что вопрос о закрытии российских телеканалов в республике обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания (парламента).

В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», »Россия. Культура» и межгосударственный телеканал «Мир».

На этой неделе сообщалось, что спикер парламента Армении Ален Симонян выступил против участия России, Турции и Азербайджана в Европейской конференции глав парламентов Совета Европы в Дублине.

По словам Симоняна, он не удивлен тому, что Турция одобрила проведение операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также тому, что «Турция, Азербайджан и Россия часто используют одну и ту же риторику», говоря о проблеме Нагорного Карабаха.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.