Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме предупредили, что не откажутся от помощи Украине из-за России

Салливан: США не откажутся от помощи Украине из-за риска войны с Россией

close
100%
Susan Walsh/AP

Власти США учитывают опасность эскалации отношений с Россией из-за оказываемой Украине помощи, однако даже из-за таких рисков не намерены прекращать дальнейшую поддержку Киева. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The Atlantic.

По словам Салливана, вопрос возможной эскалации между Москвой и Вашингтоном не дает ему спать по ночам, и, если бы это было не так, его бы следовало уволить. Чиновник подчеркнул, что в таких вопросах очень высоки ставки.

Салливан добавил, что мнения политиков США относительно этой проблему разделились на две крайности: тех, кто опасается столкновения с Россией и возможного применения ядерного оружия, считают трусами; вторая — нужно перестать помогать Украине, в противном случае настанет третья мировая война.

Сам же Салливан считает, что истина по середине. Помощник американского лидера считает, что необходимо обдумывать и учитывать возможную эскалацию, с другой стороны — нельзя бездействовать из-за этого, что сейчас и делают США, если брать во внимание большие объемы современного оружия, уже переданного Украине.

До этого член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что президента США Джо Байдена больше беспокоит будущее Украины, чем собственной страны, и призвала отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях