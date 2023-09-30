В Белом доме предупредили, что не откажутся от помощи Украине из-за России

Власти США учитывают опасность эскалации отношений с Россией из-за оказываемой Украине помощи, однако даже из-за таких рисков не намерены прекращать дальнейшую поддержку Киева. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью The Atlantic.

По словам Салливана, вопрос возможной эскалации между Москвой и Вашингтоном не дает ему спать по ночам, и, если бы это было не так, его бы следовало уволить. Чиновник подчеркнул, что в таких вопросах очень высоки ставки.

Салливан добавил, что мнения политиков США относительно этой проблему разделились на две крайности: тех, кто опасается столкновения с Россией и возможного применения ядерного оружия, считают трусами; вторая — нужно перестать помогать Украине, в противном случае настанет третья мировая война.

Сам же Салливан считает, что истина по середине. Помощник американского лидера считает, что необходимо обдумывать и учитывать возможную эскалацию, с другой стороны — нельзя бездействовать из-за этого, что сейчас и делают США, если брать во внимание большие объемы современного оружия, уже переданного Украине.

До этого член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что президента США Джо Байдена больше беспокоит будущее Украины, чем собственной страны, и призвала отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.