Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что распространение дронов-камикадзе на фронте делает победу Украины в конфликте с Россией все менее вероятной. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он обратил внимание, что такие беспилотники заменяют собой артиллерию.

«Они быстрее в производстве, дешевле, проще передвигаются, лучше скрываются, точнее и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей», — указал журналист.

По его мнению, все это означает, что Киеву «будет еще сложнее победить».

Ранее Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику.

До этого начальник Генерального штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.

Ранее итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины в конфликте с Россией.