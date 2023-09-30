На Украине предупредили Зеленского о последствиях лжи о падении ракеты в Польше

Отчет, который опубликовала польская сторона, доказал, что президент Украины Владимир Зеленский лгал о непричастности его страны к падению ракеты на территории Польши. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

Как указал автор статьи, позиция Украины «была абсолютно категорична».

»Киев исключал любую возможность того, что эта ракета могла быть украинской. <…> Нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение», — сказано в публикации.

В ней также говорится, что Украина до сих пор не взяла ответственность за случившееся. Автор предупреждает, что такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент.

По его словам, ошибки, которые сделали украинские власти в ноябре 2022 года, «могут оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами», которые появятся, «если они будут цепляться за ложь».

На этой неделе генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро сообщил о завершении расследования причин падения ракеты в республике. По его словам, упавшая на территории республики год назад ракета принадлежала Украине.

В селе Пшеводув, которое расположено в восьми километрах от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года упала ракета. Она попала по зерносушилке, где на тот момент на взвешивании находился трактор. У Польши есть своя система противовоздушной обороны (ПВО), однако она не сработала. Позднее польский президент Анджей Дуда заявил, что сбить ракету не было возможности.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.