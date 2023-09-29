В США заметили тревожную деталь на встрече Зеленского и Столтенберга

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в своем Twitter, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга якобы «приблизила конец Украины».

По его мнению, политики «отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО», а Украина «обманулась».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру. Заявление было сделано им на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, трансляция которой велась в эфире украинского национального информационного марафона.

По словам главы НАТО, в альянсе поддерживают формулу мира украинского лидера и намерены оказывать помощь Украине «так долго, как потребуется».

28 сентября Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.