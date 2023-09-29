Лавров заявил о беспокойстве РФ попытками внешних игроков активизироваться в Афганистане

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветствии к участникам московского формата консультаций по Афганистану заявил, что российская сторона обеспокоена попытками внерегиональных игроков активизировать свою деятельность на афганском направлении. Послание Лаврова зачитал на заседании специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС.

«Попытки внерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении вызывают беспокойство», — говорится в приветствии.

По словам Лаврова, полноценное объединение усилий государств региона с членами блока НАТО является возможным только при условии, что «последние в полной мере признают ответственность за грустные итоги своего 20-летнего военного присутствия в Афганистане», которое «окончилось полным фиаско».

«Западные страны, которые нанесли афганскому народу невосполнимый урон, должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны. Блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров только усугубляет положение дел и осложняет непростые условия жизни простых афганцев», — добавил министр.

Дипломат подчеркнул, что возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние ему государства является неприемлемым для Москвы.

«Намерены проявлять особую бдительность, призываем к этому и всех партнеров по московскому формату», — заключил он.

До этого Сергей Лавров заявлял, что мысли дипломатов из стран Запада о том, что Россию можно одолеть на поле боя, не делают им чести.

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