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Талибы* приехали на переговоры «московского формата» в Казань

Делегация талибов прибыла в Казань на переговоры по Афганистану

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Делегация талибов (организация запрещена в России) прибыла на переговоры «московского формата» по Афганистану в Казани, сообщает РИА Новости.

Делегацию возглавляет исполняющий обязанности главы МИД во временном правительстве Амир Хан Муттаки.

Ожидается, что на встрече будут обсуждать текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения и восстановления страны.

Первое заседание «московского формата» по урегулированию афганского конфликта прошло в апреле 2017 года, в мероприятии участвовали помимо представителей РФ и Афганистана заместители министров иностранных дел и спецпредставителей еще девяти стран.

Главной целью «московского формата» заявлено содействие продвижению процесса национального примирения и установления мира в Афганистане.

Ранее Кабулов, комментируя предложение гендиректора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина о том, что Россия должна признать «Талибан», заявил, что эти разговоры преждевременны.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.

*   организация запрещена в России
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