Научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил РИА Новости, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй изучил позиции и требования сторон конфликта на Украине.

По его словам, у китайского спецпосланника есть возможность предложить политическое решение.

Ранее зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что прекращение огня и начало мирных переговоров являются единственным путем к решению украинского кризиса, и Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение этого конфликта. Он также подчеркнул готовность Китая продолжать играть конструктивную роль в достижении установления мира.

Хань Чжэн выступил с этими заявлениями на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что общение и диалог являются важными средствами международного сотрудничества в области безопасности, включая конфликтующие стороны. Хань Чжэн также подчеркнул, что безопасность во всех странах взаимосвязана и оказывает влияние друг на друга.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.