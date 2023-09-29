В США призвали ускорить формирование группы мониторинга в Карабахе

Государственный департамент США выступил за скорейшее формирование мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

«Применительно к Нагорному Карабаху в целом мы считаем важным сохранение режима прекращения огня, удовлетворение гуманитарных потребностей, а также скорейшее создание независимой международной миссии, которая бы обеспечила транспарентность, дала уверенность жителям Нагорного Карабаха. Для нас это приоритет в работе над текущей ситуацией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он утверждает, что Соединенные Штаты прорабатывает реализацию этого проекта вместе с зарубежными «партнерами и союзниками».

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