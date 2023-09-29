Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США призвали ускорить формирование группы мониторинга в Карабахе

Госдеп выступил за скорейшее формирование мониторинговой миссии в Карабахе

close
100%
Maxar Technologies/Handout via Reuters

Государственный департамент США выступил за скорейшее формирование мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

«Применительно к Нагорному Карабаху в целом мы считаем важным сохранение режима прекращения огня, удовлетворение гуманитарных потребностей, а также скорейшее создание независимой международной миссии, которая бы обеспечила транспарентность, дала уверенность жителям Нагорного Карабаха. Для нас это приоритет в работе над текущей ситуацией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он утверждает, что Соединенные Штаты прорабатывает реализацию этого проекта вместе с зарубежными «партнерами и союзниками».

Ранее в МИД России обвинили Вашингтон в попытках «выдавить» Москву с Южного Кавказа и предостерегли Ереван от сотрудничества с Соединенными Штатами.

Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разместят группу реагирования на Южном Кавказе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях