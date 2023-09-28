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Скончался бывший депутат Госдумы Райков

Бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Райков ушел из жизни

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы, экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Геннадий Райков скончался в возрасте 84 лет. Об этом рассказал депутат ГД Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков», — заявил он.

Ивлев отзывается о погибшем как о достойном и энергичном человеке.

«Очень достойный был человек», — отмечает парламентарий.

Он также рассказал, что Райков трудился депутатом Госдумы в трех созывах, работал членом ЦИК, в течение многих лет был главой совета директоров федерального центра информатизации, возглавлял группу «Народный депутат». Кроме того, Райков был награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени» и «Октябрьской революции».

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