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В партии Зеленского допустили переход к президентской форме правления на Украине

Нардеп Пташник: Киев может перейти на президентскую форму правления

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Blair Gable/Reuters

Член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», народный депутат Рады Украины Виктория Пташник заявила, что Киев может перейти на президентскую форму правления. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», — процитировала Пташник вице-спикера парламента Украины Александра Корниенко.

При этом она отметила, что большая часть депутатов Народной рады Украины, наоборот, выступают за укрепление роли парламента.

До этого народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее в США рассказали, чего Запад хочет от Украины.

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