Политолог: Польша увидела в Украине прямого конкурента

Политолог Юрий Бондаренко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее Организации объединенных наций (ООН), в которой он выступил с критикой в адрес зерновой блокады Польши. По мнению политолога, Варшаву раздражает тот факт, что Украинцы возомнили себя богами Европы, заняв то место, на которое столетиями претендует Варшава.

«Поляки мечтают, чтобы им сыпались всевозможные плюшки, блага и всевозможные компенсации за то, что их угнетали, геноцидили, уничтожали, травили, давили, трагедии устраивали в Катыни, еще где-то. А какая трагедия без монетизации? Это вообще не трагедия, а Бог знает что», — сыронизировал политолог.

По его мнению, предстоящие выборы в Польше стали лишь катализатором процесса пробуждения Варшавы.

Накануне вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Зеленский перестарался, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее в Польше назвали Украину неблагодарной.