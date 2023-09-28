Стало известно, куда уехал актер Жерар Депардье после начала СВО

Актер Жерар Депардье, который получил гражданство России в 2013 году, сейчас находится в Европе. Об этом сообщил его представитель и кинопродюсер Арно Фрилле.

«Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно, Депардье планирует возвращаться в Россию», — сказал Фрилле в эфире радио «Говорит Москва».

Депардье решил стать гражданином России после введения во Франции налога в размере 75% на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В 2018-м Депардье оформил прописку в Новосибирске. В сентябре 2020-го актер принял православие и крестился в соборе Святого Александра Невского в Париже.

После начала российской специальной военной операции на Украине (СВО) артист выступил с критикой в адрес российских властей. В дальнейшем он закрыл продюсерский центр и приостановил работу над фильмом «Нормандия — Неман», посвященной французским летчикам, сражавшимся за СССР во время Второй мировой войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о Депардье, высказавшемся об Украине.