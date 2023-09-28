РФ не видит шансов на долгосрочную стабилизацию в Косово из-за шагов США и ЕС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что в России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово.

«Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается», — сказал он.

По словам Грушко, США и ЕС своими действиями убеждают косовского премьера Альбина Курти, что тактика по вытеснению сербов из края приведет к признанию Сербией независимости Косово.

Он добавил, что реакция Запада на провокации Косово были вялыми и беспринципными, а это только убеждает Курти, что такая тактика в конечном итоге сработает.

На севере Косово в ночь на 24 сентября неизвестные обстреляли косовских полицейских. Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию. Президент Сербии созвал Совбез. Что происходит в регионе — в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтт Миллер на фоне обострения ситуации на севере Косово призвал все заинтересованные стороны работать в координации с международными партнерами для стабилизации обстановки.

Ранее в Кремле назвали ситуацию в Косово напряженной.