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Посол РФ в США: Вашингтон уходит от ответственности за разрыв торговых связей

Антонов заявил об уходе США от ответственности за разрыв торговых связей с РФ

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Leonhard Foeger/Reuters

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается снять с себя ответственность за ухудшение коммерческих связей с Россией из-за введения санкций. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства РФ.

«В Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления высокопоставленных чиновников администрации США о том, что они не препятствуют деятельности американских компаний в России.

Антонов отметил, что из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономические операторы зачастую не могут провести необходимые платежи за поставки товаров, в том числе за продовольствие и медикаменты, которые, как заявляют в Вашингтоне, не затрагивают ограничения.

По его словам, несмотря на это, компании из США подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке.

Ранее власти США арестовали гражданина РФ по обвинению в закупках в обход санкций.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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