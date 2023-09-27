Россия планирует запросить экстрадицию нациста из Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Москва после инцидента с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады может возбудить уголовное дело и направить запрос на его экстрадицию. Об этом сообщается в Twitter российской дипмиссии.

«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — говорится в публикации.

Вечером 27 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что приветствует извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие ветерана СС в парламенте страны.

Трюдо выступил со специальным заявлением, в котором назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покидает свой пост 27 сентября.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.