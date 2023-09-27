В Кремле оценили извинения Трюдо за ветерана СС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положительно относится к решению премьера Канады Джастина Трюдо принести публичные извинения за присутствие ветерана СС в парламенте страны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его словам, факт того, что были принесены извинения, можно только приветствовать.

«Молодому и среднему поколению Канады представилась лишняя возможность узнать, как было на самом деле и кто с кем воевал во время Второй мировой войны», — подчеркнул Песков.

Он заключил, что Трюдо для принятия такого решения вероятно потребовалось лично ознакомиться с дополнительными историческими источниками информации.

До этого Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Накануне спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста. Он признался, что уходит «с тяжелым сердцем». Рота официально покидает свой пост 27 сентября.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.