Западные союзники могут размышлять над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.

Издание считает, что, вполне вероятно, «Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену».

В публикации утверждается, что Соединенные Штаты и страны Европы могут попытаться закончить российско-украинский конфликт с помощью переговоров. Автор публикации предполагает, что по этой причине Украину может возглавить новый лидер.

До этого Зеленский подтвердил, что танки Abrams прибыли на Украину.

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt заявил, что американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты собираются в скором времени передать Украине, не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

19 сентября глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы по Украине в ФРГ заявил, что американские танки Abrams скоро будут доставлены на Украину.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.