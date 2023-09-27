Французский посол вернулся из Нигера

Посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на МИД страны.
«Глава МИД [Катрин Колонна] приняла его на Набережной Орсэ (на этой улице расположено здание министерства. — «Газета.Ru»)», — уточнили в сообщении.
Министр иностранных дел поблагодарила дипломата за работу в «таких сложных условиях».
26 сентября глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала политику Парижа в Африке. По ее словам, страна уходит из Нигера «на унизительных условиях».
Ранее стало известно, что Франция отзывает посла из Нигера. До этого Париж неоднократно отказывался идти на уступки. Что происходит в стране — в материале «Газеты.Ru».
24 сентября власти Нигера запретили использовать свое воздушное пространство самолетам Франции.
Ранее Франция высказала намерение вывести свои войска из Нигера.