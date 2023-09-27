Лавров предостерег Армению от дружбы с США

Глава МИД России Сергей Лавров порекомендовал руководству Армении вспомнить и поразмышлять о незавидной судьбе полагавшихся на США стран. Об этом министр заявил в интервью агентству ТАСС.

Лаврову задали вопрос, может ли случиться так, что Армения потеряет Россию. В ответ глава МИД обратил внимание, что ряд ведущих армянских политиков хотят именно такого сценария.

«Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть на новейшую историю», — заявил Лавров.

По его словам, история подтверждает, что такие страны ждала «весьма и весьма незавидная» судьба.

«Так США обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

Днем 26 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сотрудничество США и Армении суверенным правом двух стран.

Глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр сообщала, что США выделят $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Карабаха.

Ранее в США пообещали помочь выходцам из Карабаха.