Армения обратилась в ЕСПЧ по вопросу задержания Рубена Варданяна

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать власти Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе представителя страны.

«Армянская сторона потребовала от ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о том, куда был доставлен Варданян», — отметил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что также необходимо знать, в каком состоянии экс-госминистр находится сейчас.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об аресте Варданяна. До этого жена бывшего госминистра Нагорного Карабаха подтвердила его арест.

19 сентября Варданян сделал заявление о безнаказанности властей Азербайджана. Он призвал ввести санкции против Баку, а Ереван — признать Нагорный Карабах и встать на его защиту.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.