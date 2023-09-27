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Собянин утвердил состав нового правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Собянин 27 сентября утвердил состав Правительства Москвы после переизбрания на должность мэра города. Подписанные документы опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

«В соответствии с Законом города Москвы от 20 декабря 2006 г. No65 «О Правительстве Москвы»... утвердить состав Президиума Правительства Москвы», — говорится в указе мэра.

Собянин вступил в должность 18 сентября, церемония инаугурации прошла в Московском концертном зале «Зарядье». В тот же день он отправил правительство Москвы в отставку.

12 сентября в Москве утвердили результаты выборов мэра. Всего в голосовании приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, выборы мэра столицы прошли в обстановке высокой политической культуры.

Ранее Путин анонсировал период реноваций в Москве.

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