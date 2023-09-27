В США назвали отличие России от Украины

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в ходе своего выступления на религиозном мероприятии заявил, что Россия является более христианской страной, чем Украина, где преследуют верующих. Видеозапись своей речи журналист опубликовал в соцсети X.

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — отметил Карлсон.

Телеведущий напомнил, что «одна из этих стран» ранее арестовала священников и закрыла церкви при помощи армии и полицейских.

«И это была не Россия», — резюмировал журналист.

До этого адвокат Никита Чекман сообщал, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обвинила заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Прокопова в разжигании религиозной розни и оскорблении верующих из-за его высказываний в одном из интервью.

Ранее украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в украинский парламент был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.