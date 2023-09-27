В Раде назвали «ошибочным шагом» предъявление США требований к Киеву

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин заявил, что предъявление Украине списка требований, которые необходимо исполнить для дальнейшего получения военной помощи, является «ошибочным шагом» США. Его цитирует РИА Новости.

Депутат назвал «большим вызовом» привязку реформирования к получению вооружения. Он отметил, что реформирование — внутренняя задача Украины.

«Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — сказал парламентарий.

По его мнению, привязывать реформу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) или Бюро экономической безопасности (БЭБ) к передаче оружия очень недальновидно.

«Обидно, что до этого дошло», — указал Юрчишин.

До этого сообщалось, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

Документ под названием «Перечень приоритетных реформ» был направлен офису президента Владимира Зеленского, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также Координационной платформе доноров.

Ранее в США заявили, что помощь Украине «ведет к финансированию нацизма».