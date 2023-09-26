Эрдоган допустил запуск коридора в Азербайджан через Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае отказа властей Армении обеспечить работу Зангезурского коридора через их страну Турция запустит железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран, передает ТАСС.

По его словам, проект установления транспортных связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана (Зангезурский коридор) укрепит отношения Анкары и Баку. По этой причине в Турции делают все, чтобы открыть его как можно скорее. Эрдоган отметил, что запуск этого коридора является стратегическим вопросом.

По его словам, с открытием Зангезурского коридора автомобили и поезда смогут из Баку прибывать прямо в турецкую провинцию Карс.

«Если же Армения [будет против], куда он (коридор. — «Газета.Ru») пойдет? Он пройдет через Иран», — сказал турецкий президент, отметив, что со стороны Ирана по этому вопросу идут позитивные сигналы.

До этого Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Нагорном Карабахе после успеха локальной антитеррористической операции Азербайджана.

Ранее в США заявили, что работают над созданием международной миссии для Нагорного Карабаха.