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Политолог: визит Асада в Китай — часть большой игры

Политолог Марков: Китаю выгодно сотрудничество с Сирией

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит сирийского лидера Башара Асада в Китай может стать большим прорывом в дипломатическом признании Дамаска со стороны государств арабского мира. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Сергей Марков. Пекину в свою очередь выгодно сотрудничество с Сирией, подчеркнул эксперт.

«У Китая же довольного много свободных денег, которые он может бросить туда (в Сирию — «Газета.Ru») и создать там такой китайский плацдарм. Поэтому они приветствуют участие Китая в восстановлении своей экономики. Но Китаю это тоже выгодно, потому что у него недостаточно энергетических ресурсов, а имея хорошие отношения со странами Ближнего Востока, можно обезопасить себя», — отметил политолог.

Он добавил, что Сирия может стать трамплином для Китая на Ближний Восток. Однако, по его словам, насколько полезными окажутся усилия Пекина по политическому урегулированию в долгосрочной перспективе, придется наблюдать.

Асад посетил Китай впервые за почти 20 лет. Президент Сирии в списке гостей на церемонии открытия Азиатских игр. Также в его программе переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Турции рассказали, когда выведут войска из Сирии.

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