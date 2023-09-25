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Моравецкий ответил на заявление Шольца об ужесточении контроля на границах

Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в польские дела

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Kacper Pempel/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, потребовав чтобы тот не вмешивался в польские дела, передает ТАСС.

«Я хочу сказать ему (канцлеру ФРГ Олафу Шольца. — «Газета.Ru»), чтобы он не вмешивался в польские дела», — сказал он.

Премьер предположил, что канцлер либо «плохо осведомлен сотрудниками», либо подыгрывает оппозиции Польши, которая, по словам Моравецкого, искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз.

До этого Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС на фоне скандала с выдачей виз в Польше.

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы.

Также пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер заявил, что Польша близка к решению усилить границу со Словакией.

Ранее во Франции рассказали, в каких случаях в Европе не рады мигрантам.

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